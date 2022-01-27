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Правительство Канады выделит Украине 340 млн долларов военной помощи

Автор: Ольга Белей

Правительство Канады решило выделить Украине 340 млн долларов военной помощи. Кроме того, Канада продолжит свою военную учебную миссию Unifier в Украине, общее число военных может быть увеличено вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Правительство Канады решило выделить Украине 340 млн долларов военной помощи", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что учебная миссия Unifier в Украине была продлена еще на 3 года. Личный состав увеличили до 400 человек.

Канадские военные также будут сотрудничать с Украиной в сфере разведки и кибербезопасности.

Напомним, 26 января правительство Чехии одобрило передачу Украине 4000 артиллерийских снарядов. Помощь будет направлена из-за угрозы вторжения России.

Отметим, 26 января правительство Литвы приняло решение передать украинским военным 24 портативных тепловизора. В настоящее время эти приборы находятся в Вооруженных силах страны.

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