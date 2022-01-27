Правительство Канады выделит Украине 340 млн долларов военной помощи

"Правительство Канады решило выделить Украине 340 млн долларов военной помощи", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что учебная миссия Unifier в Украине была продлена еще на 3 года. Личный состав увеличили до 400 человек.

Канадские военные также будут сотрудничать с Украиной в сфере разведки и кибербезопасности.