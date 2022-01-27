Уряд Канади виділить Україні 340 млн доларів військової допомоги

Уряд Канади вирішив виділити Україні 340 млн доларів військової допомоги. Крім того, Канада продовжить свою військову навчальну місію Unifier в Україні, загальне число військових може бути збільшено вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"Уряд Канади вирішив виділити Україні 340 млн доларів військової допомоги", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що навчальна місія Unifier в Україні була продовжена ще на 3 роки. Особовий склад збільшили до 400 осіб.
Канадські військові також співпрацюватимуть з Україною у сфері розвідки та кібербезпеки.
Нагадаємо, 26 січня уряд Чехії схвалив передачу Україні 4000 артилерійських снарядів. Допомога буде направлена через загрозу вторгнення Росії.
Зазначимо, 26 січня уряд Литви прийняв рішення передати українським військовим 24 портативних тепловізора. В даний час ці прилади знаходяться в Збройних силах країни.