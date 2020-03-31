Правительство Израиля усилило карантин

В частности, сокращено число людей, выходящих на работу, с 30% (как в настоящее время) до 15%
В ходе телефонной конференции правительство Израиля утвердило новые меры по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщает news.co.il.
В частности запрещено:
Вместе с тем, до 20 ограничено количество человек, которые могут присутствовать на похоронах. Не более 10 человек смогут присутствовать во время проведения обряда обрезания младенца.
Сокращено число людей, выходящих на работу, с 30% (как в настоящее время) до 15%. Это решение будет обязательным для государственных учреждений и предприятий. Ограничения не касаются строительной и инфраструктурной отраслей.
Пасхальный седер можно будет проводить только в кругу семьи, при участии родственников первой линии, проживающих под одной крышей.
Напомним, ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о намерении постепенно закрывать израильские города на карантин для противодействия распространению коронавируса.