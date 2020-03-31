Уряд Ізраїлю посилив карантин

В ході телефонної конференції уряд Ізраїля затвердив нові заходи щодо стримування поширення коронавірусу. Про це повідомляє news.co.il.

Зокрема, заборонено:

збори більше двох осіб .

. запрошення на весілля гостей . Церемонія одруження може проводитися тільки в присутності родичів першої лінії нареченого і нареченої, або людей, з якими вони проживають під одним дахом.

. Церемонія одруження може проводитися тільки в присутності родичів першої лінії нареченого і нареченої, або людей, з якими вони проживають під одним дахом. проведення та участь у колективній молитві, яка проводиться не тільки в приміщенні, але і на відкритому повітрі. Виняток: тричі на добу біля Стіни Плачу буде проводитися молитва за участю десяти осіб з тим, щоб не допустити припинення молитовного процесу у єврейської святині.

Разом з тим, до 20 обмежена кількість осіб, які можуть бути присутніми на похороні. Не більше 10 осіб зможуть бути присутніми під час проведення обряду обрізання немовляти.

Скорочено кількість людей, що виходять на роботу, з 30% (як нині) до 15%. Це рішення буде обов'язковим для державних установ і підприємств. Обмеження не стосуються будівельної та інфраструктурної галузей.

Пасхальний седер можна буде проводити тільки в колі сім'ї, за участю родичів першої лінії, які проживають під одним дахом.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин для протидії поширенню коронавірусу.