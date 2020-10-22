Правительство изменило границы семи городов Украины

Фото: Кабинет Министров (flickr)

Правительство на заседании одобрило проекты постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ семи населенных пунктов. К этому времени границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Речь идет о таких городах: Овруч Коростенского района Житомирской области; Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области; Городок Хмельницкого района Хмельницкой области; Рубежное Северодонецкого района Луганской области; Арциз Болградского района Одесской области; Большие Мосты Червоноградского района Львовской области; Шполы Звенигородского района Черкасской области

По словам Мокана, отсутствие определения границ этих городов мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением природных ландшафтов и историко-культурной ценности.

Напомним, в Конституционный суд Украины поступило представление 49 народных депутатов относительно конституционности постановления Верховной рады "О создании и ликвидации районов". В ходатайстве указывается, что постановление не отвечает ряду статей Основного закона Украины.

Напомним, ранее премьер Денис Шмигаль заявил, что реформа децентрализации закончится местными выборами.

Кроме того, в парламенте ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.