ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Уряд змінив межі семи міст України

Україна, Четвер 22 жовтня 2020 05:57
Уряд змінив межі семи міст України
Фото: Кабінет Міністрів (flickr)
Автор: РБК-Україна

Уряд на засіданні схвалив проекти постанов Верховної Ради про зміну і встановлення меж семи населених пунктів. До цього часу межі цих міст були не встановлені та юридично не закріплені.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Йдеться про такі міста: Овруч Коростенського району Житомирської області; Рогатин Івано-Франківського району Івано-Франківської області; Городок Хмельницького району Хмельницької області; Рубіжне Сєверодонецького району Луганської області; Арциз Болградського району Одеської області; Великі Мости Червоноградського району Львівської області; Шполи Звенигородського району Черкаської області.

За словами Мокана, відсутність визначення меж цих міст заважало створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов для їхнього розвитку, забезпеченню ефективного використання потенціалу територій із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності.

Нагадаємо, до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності постанови Верховної ради "Про утворення і ліквідації районів". У клопотанні зазначається, що постанова не відповідає низці статей Основного закону України.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що реформа децентралізації закінчиться місцевими виборами.

Крім того, у парламенті раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Город

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся