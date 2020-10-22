Уряд змінив межі семи міст України

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Уряд на засіданні схвалив проекти постанов Верховної Ради про зміну і встановлення меж семи населених пунктів. До цього часу межі цих міст були не встановлені та юридично не закріплені.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Йдеться про такі міста: Овруч Коростенського району Житомирської області; Рогатин Івано-Франківського району Івано-Франківської області; Городок Хмельницького району Хмельницької області; Рубіжне Сєверодонецького району Луганської області; Арциз Болградського району Одеської області; Великі Мости Червоноградського району Львівської області; Шполи Звенигородського району Черкаської області.

За словами Мокана, відсутність визначення меж цих міст заважало створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов для їхнього розвитку, забезпеченню ефективного використання потенціалу територій із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності.

Нагадаємо, до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності постанови Верховної ради "Про утворення і ліквідації районів". У клопотанні зазначається, що постанова не відповідає низці статей Основного закону України.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що реформа децентралізації закінчиться місцевими виборами.

Крім того, у парламенті раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.