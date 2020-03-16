Правительство Италии выделит 25 млрд евро на поддержку экономики

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Постановление предусматривает пять главных направлений поддержки

Правительство Италии утвердило постановление, согласно которому будет выделено 25 млрд евро для покрытия убытков от коронавируса COVID-19 и специальных мероприятий для спасения экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Постановление предусматривает пять главных направлений поддержки. Приоритетным называют финансирования системы здравоохранения и сферы гражданской защиты. Планируется выделить 3,5 млрд евро. Речь идет об увеличении финансирования для создания больничным мест в реанимации, производства и поставки медицинского оборудования и т.д.

Постановление также приостанавливает выплату займов и ипотечных кредитов компаниями и семьями благодаря госгарантиям для банков, а также увеличивает количество средств, которые фирмы выплачивают работникам, которые временно не могут работать из-за карантина.

Родителям предлагается специальный ваучер на сумму 600 евро для компенсации услуг няни. Ваучер могут получить все семьи с детьми в возрасте до 12 лет, которые остались дома после закрытия школы.

Все работники с общим доходом не более 40 тыс. евро, которые продолжают работать во время чрезвычайной ситуации, могут получить бонус в размере до 100 евро.

Напомним, 10 марта стало известно, что Ватикан закрывает для посещения Площадь Святого Петра и Базилику до 3 апреля. Также в итальянской столице - Риме - до 3 апреля закрыли все ватиканские музеи и музеи при папских базиликах.