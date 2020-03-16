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Правительство Италии выделит 25 млрд евро на поддержку экономики

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 18:23
Правительство Италии выделит 25 млрд евро на поддержку экономики
Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

Постановление предусматривает пять главных направлений поддержки

Правительство Италии утвердило постановление, согласно которому будет выделено 25 млрд евро для покрытия убытков от коронавируса COVID-19 и специальных мероприятий для спасения экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Постановление предусматривает пять главных направлений поддержки. Приоритетным называют финансирования системы здравоохранения и сферы гражданской защиты. Планируется выделить 3,5 млрд евро. Речь идет об увеличении финансирования для создания больничным мест в реанимации, производства и поставки медицинского оборудования и т.д.

Постановление также приостанавливает выплату займов и ипотечных кредитов компаниями и семьями благодаря госгарантиям для банков, а также увеличивает количество средств, которые фирмы выплачивают работникам, которые временно не могут работать из-за карантина.

Родителям предлагается специальный ваучер на сумму 600 евро для компенсации услуг няни. Ваучер могут получить все семьи с детьми в возрасте до 12 лет, которые остались дома после закрытия школы.

Все работники с общим доходом не более 40 тыс. евро, которые продолжают работать во время чрезвычайной ситуации, могут получить бонус в размере до 100 евро.

Напомним, 10 марта стало известно, что Ватикан закрывает для посещения Площадь Святого Петра и Базилику до 3 апреля. Также в итальянской столице - Риме - до 3 апреля закрыли все ватиканские музеи и музеи при папских базиликах.

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