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Уряд Італії виділить 25 млрд євро на підтримку економіки

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 18:23
Уряд Італії виділить 25 млрд євро на підтримку економіки
Ілюстративне фото (thetimes.co.uk)

Постанова передбачає п'ять головних напрямів підтримки

Уряд Італії затвердив постанову, згідно з якою буде виділено 25 млрд євро для покриття збитків від коронавірусу COVID-19 і спеціальних заходів для порятунку економіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Постанова передбачає п'ять головних напрямів підтримки. Пріоритетним називають фінансування системи охорони здоров'я та сфери цивільного захисту. Планується виділити 3,5 млрд євро. Йдеться про збільшення фінансування для створення лікарняних місць в реанімації, виробництва та постачання медичного обладнання і т. д.

Постанова також припиняє виплату позик та іпотечних кредитів компаніями та сім'ями завдяки держгарантій для банків, а також збільшує кількість засобів, які фірми виплачують працівникам, які тимчасово не можуть працювати через карантин.

Батькам пропонується спеціальний ваучер на суму 600 євро для компенсації послуг няні. Ваучер можуть отримати всі сім'ї з дітьми у віці до 12 років, які залишилися вдома після закриття школи.

Усі працівники з загальним доходом не більше 40 тис. євро, які продовжують працювати під час надзвичайної ситуації, можуть отримати бонус у розмірі до 100 євро.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що Ватикан закриває для відвідування Площа Святого Петра і Базиліку до 3 квітня. Також в італійській столиці - Римі - до 3 квітня закрили всі ватиканські музеї і музеї при папських базиліках.

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