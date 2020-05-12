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В Италии с 18 мая открывают бары, рестораны и парикмахерские

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 16:11
В Италии с 18 мая открывают бары, рестораны и парикмахерские
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство будет иметь возможность снова ограничить работу заведений если количество инфицированных коронавирусом вырастет

Правительство Италии с 18 мая планирует ввести следующий этап выхода страны из карантина, в частности открыть бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Об этом сообщает Quifinanza.

Как сообщается, вчера вечером правительство страны объявило об открытии баров, ресторанов, парикмахерских, салонов красоты, музеев и библиотек по всей Италии. Однако, перед открытием учреждениям необходимо принять меры безопасности, а также проводить ежедневную дезинфекцию помещений.

Кроме того, рестораны должны установить расстояние в два метра между столами, а официанты должны обслуживать клиентов в масках и перчатках. Также учреждения должны быть оснащены санитайзерами.

Как отмечается, в случае нового роста количества инфекций в стране правительство будет иметь возможность вмешаться в ситуацию и снова ограничить работу заведений.

Напомним, во Франции, Италии и Испании выписали более 2 миллионов штрафов за нарушения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В Италии нарушители получают штраф в размере 206 евро или до 3 месяцев тюрьмы.

Теги Новости Украины ИталиякарантинКоронавирус
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