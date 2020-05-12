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В Італії з 18 травня відкривають бари, ресторани і перукарні

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 16:11
В Італії з 18 травня відкривають бари, ресторани і перукарні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд матиме змогу знову обмежити роботу закладів якщо кількість інфікованих коронавірусом зросте

Уряд Італії з 18 травня планує запровадити наступний етап виходу країни з карантину, зокрема відкрити бари, ресторани, перукарні та салони краси. Про це повідомляє Quifinanza.

Як повідомляється, вчора ввечері уряд країни оголосив про відкриття барів, ресторанів, перукарень, салонів краси, музеїв та бібліотек по всій Італії. Однак, перед відкриттям закладам необхідно вжити заходів безпеки, а також проводити щоденну дезінфекцію приміщень.

Крім того, ресторани повинні встановити відстань у два метри між столами, а офіціанти повинні обслуговувати клієнтів в масках та рукавичках. Також заклади повинні бути оснащеними санітайзерами.

Як зазначається, у випадку нового зростання кількості інфекцій в країні уряд матиме змогу втрутитися у ситуацію і знову обмежити роботу закладів.

Нагадаємо, у Франції, Італії та Іспанії виписали понад 2 мільйони штрафів за порушення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. В Італії порушники отримують штраф у розмірі 206 євро або до 3 місяців в'язниці.

Теги Новини України ІталіякарантинКоронавірус
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