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Правительство Ирландии ушло на карантин из-за министра с COVID-19

Дублин, Вторник 15 сентября 2020 21:18
Правительство Ирландии ушло на карантин из-за министра с COVID-19
Фото: коронавирус (freepik)
Автор: РБК-Украина

Все члены правительства Ирландии ушли на самоизоляцию. У министра здравоохранения подозрение на COVID-19.

Об этом сообщает Irish Times.

Министр здравоохранения Стефен Доннели сообщил, что чувствует себя плохо. Врачи посоветовали ему сдать тест на коронавирус. На данный момент результат теста еще не известен.

Из-за того, что министр утром вторника присутствовал на общем заседании правительства, премьер и все министры временно будут работать дистанционно.

Напомним, ранее Стефен Доннелли заявил, правительство Ирландии планирует ввести в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 для прибывающих пассажиров.

Кроме того, в мае Ирландия ввела двухнедельный карантин для туристов.

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