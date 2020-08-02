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В Ирландии планируют ввести выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах

Дублин, Воскресенье 02 августа 2020 18:50
В Ирландии планируют ввести выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах
Фото: аэропорт (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Пока неизвестно, когда меры вступят в силу

Министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли заявил, правительство планирует ввести в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 для прибывающих пассажиров. Он заявил, что такой шаг необходим из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает The Irish Times.

"Мы вводим выборочное тестирование в аэропортах и ​​усиливаем присутствие медицинских работников", - сообщил министр.

Однако Доннелли не сообщил, когда именно вступит в силу такое нововведение.

Он также отметил, что в Ирландии "самый жесткий "зеленый список" среди всех стран ЕС, что, безусловно, помогает".

Однако правительство намерено ввести ограничения на несущественные поездки.

Напомним, в мае Ирландия ввела двухнедельный карантин для туристов.

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