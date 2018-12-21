Кабмин анонсировал изменения законодательства в сфере работы с ветеранами

Фото: Кабмин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Правительство и Рада коллективно будут работать над вопросом обновления нормативно-правовой базы

Правительство будет сотрудничать с членами парламента в разработке комплексных изменений законодательства, регулирующего поддержку ветеранов в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так народные депутаты отметили, что около 400 тысяч человек в Украине имеют статус участников боевых действий.

"Вопрос обновления нормативно-правовой базы, вообще законодательства по работе с ветеранами требует коллективной работы с парламентом. Поскольку и министр по делам ветеранов является бывшим народным депутатом, я думаю, что эта работа будет организована для выработки комплексных изменений. Это является одним из приоритетов самого министерства", - заявил Гройсман.

Напомним, 22 ноября Верховная рада назначила нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Соответствующий проект постановления №9323 поддержали 270 депутатов парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе правительство создало Государственную службу Украины по делам ветеранов. Она должна стать правопреемницей ликвидированной Службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

Добавим также, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко надеялся, что в ближайшее время в Украине будет создано Министерство по делам ветеранов. Порошенко ожидал, что в ближайшее время Кабинет министров Украины и Верховная Рада осуществят все необходимые для создания ведомства шаги.