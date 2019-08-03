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В Гонконге проходит очередная акция протеста

Новости » Общество    03.08.2019 - 16:29
В Гонконге проходит очередная акция протеста
Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

В Гонконге проходят акции протеста против законопроекта об экстрадиции подозреваемых

В Гонконге (Китай) проходят массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции подозреваемых. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что группы манифестантов проводили акции в районе Вонкок, чтобы затем маршем пройти по улицам. Предполагается, что митинги продолжатся в воскресенье, а на понедельник, 5 августа, запланирована масштабная забастовка. Кром того, сообщается, что к митингу готовы присоединиться несколько профсоюзов.

Группа протестующих тем временем перекрыла тоннель Кросс-Харбор, который связывает остров Гонконг и полуостровную часть городской зоны Гонконга Коулун. Другие пытаются строить на улицах баррикады. Также некоторые демонстранты требуют отставки главы Гонконга Кэрри Лам.

Напомним, сотни гонконгских демонстрантов заблокировали железнодорожное сообщение во время раннего утреннего часа пик во вторник, 30 июля, что вызвало хаос в графике движения пригородных поездов.

27 июля 2019 в Гонконге возобновились антиправительственные протесты, тысячи человек вышли на митинг, хотя ранее полиция запретила проведение акции, сославшись на возможные столкновения. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая. В ходе протестов правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. 

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