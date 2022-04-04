Правительство Германии взяло под управление дочернее предприятие "Газпрома"

Немецкие власти взяли "дочку" "Газпрома" под контроль до 30 сентября. Правительство стремится обеспечить стабильность энергетического сектора.

"Опекунское управление в Gazprom Germania – временная мера, связанная с обеспечением энергобезопасности в Германии", – заявил министр Роберт Хабек.

На прошлой неделе "Газпром", ожидая национализации своей "дочки", попытался выйти из участия в Gazprom Germania. 31 марта "Газпром" заявил о прекращении участия в обществе с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт бизнес-сервисы", которое осталось единственным акционером Gazprom Germania.

Федеральное правительство, однако, может назначить проверку, которая в итоге сочтет это соглашение ничтожным. Основанием для этого может стать угроза национальной безопасности. Gazprom Germania управляет большими газохранилищами и является незаменимой на энергетическом рынке Германии.