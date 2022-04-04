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Уряд Німеччини взяв під управління дочірнє підприємство "Газпрому"

Фото: Gazprom Germania перейде під контроль уряду Німеччини (gazprom-germania.de)
Автор: Антон Федорців

Міністерство економіки Німеччини доручило федеральному мережевому агентству взяти під управління компанію Gazprom Germania.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Німецька влада взяла "дочку" "Газпрому" під контроль до 30 вересня. Уряд намагається забезпечити стабільність енергетичного сектору.

"Опікунське управління в Gazprom Germania – тимчасовий захід, пов'язаний з гарантуванням енергобезпеки в Німеччині", – заявив міністр Роберт Габек.

Минулого тижня "Газпром", очікуючи націоналізації своєї "дочки", спробував вийти з участі в Gazprom Germania. 31 березня "Газпром" заявив про припинення участі в товаристві з обмеженою відповідальністю "Газпром експорт бізнес-сервіси", яке залишилося єдиним акціонером Gazprom Germania.

Федеральний уряд, однак, може призначити перевірку, що в підсумку визнає цю угоду нікчемною. Підставою для цього може стати загроза національній безпеці. Gazprom Germania керує великими газосховищами та є наразі незамінною на енергетичному ринку Німеччини.

До слова, міністр фінансів Німеччини запропонував обмежити торгівлю з РФ лише газом.

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