"Газпром" вышел из своей немецкой дочерней компании
Холдинг Gazprom Germania покинул российскую группу "Газпром". Компания занимается торговлей и логистикой газа в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газпром".
Дочерние общества ПАО "Газпром" 31 марта 2022 года прекратили участие в ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", которое является единственным участником GAZPROM Germania GmbH", - говорится в сообщении.
В "Газпроме" также заявили, что 31 марта группа "Газпром" прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых - Gazprom Marketing & Trading Ltd.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство изучает вариант с национализацией дочерних предприятий "Газпрома" и "Роснефти" на территории Германии. Gazprom Germania управляет большими газохранилищами.
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