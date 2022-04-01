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"Газпром" вышел из своей немецкой дочерней компании

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Берлин, Пятница 01 апреля 2022 14:55
"Газпром" вышел из своей немецкой дочерней компании Фото: "Газпром" вышел немецкой дочерней компании (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Холдинг Gazprom Germania покинул российскую группу "Газпром". Компания занимается торговлей и логистикой газа в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газпром".

Дочерние общества ПАО "Газпром" 31 марта 2022 года прекратили участие в ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", которое является единственным участником GAZPROM Germania GmbH", - говорится в сообщении.

В "Газпроме" также заявили, что 31 марта группа "Газпром" прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых - Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство изучает вариант с национализацией дочерних предприятий "Газпрома" и "Роснефти" на территории Германии. Gazprom Germania управляет большими газохранилищами.

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