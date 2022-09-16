ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правительство Германии взяло под контроль дочерние компании "Роснефти"

Новина українською →
Украина, Пятница 16 сентября 2022 10:34
Правительство Германии взяло под контроль дочерние компании "Роснефти" Фото: компании "Роснефти" взяли под контроль правительства Германии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Германии передало дочерние структуры "Роснефти" в стране под управление Федерального сетевого агентства. Решение принято из-за угрозы энергетической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и защиты климата Германии.

В управление Федерального сетевое агентства переданы дочерние компании "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортируют из России в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро.

Кроме того, переданы доли в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).

По данным министерства экономики, на "Роснефть" в Германии приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

"Доверительное управление противодействует надвигающейся угрозе безопасности энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, Германия готовится национализировать бывшую "дочку" "Газпрома" - Gazprom Germania GmbH. Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Роснефть
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники