Правительство Германии взяло под контроль дочерние компании "Роснефти"
Правительство Германии передало дочерние структуры "Роснефти" в стране под управление Федерального сетевого агентства. Решение принято из-за угрозы энергетической безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и защиты климата Германии.
В управление Федерального сетевое агентства переданы дочерние компании "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортируют из России в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро.
Кроме того, переданы доли в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).
По данным министерства экономики, на "Роснефть" в Германии приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.
"Доверительное управление противодействует надвигающейся угрозе безопасности энергоснабжения", - говорится в сообщении.
Напомним, Германия готовится национализировать бывшую "дочку" "Газпрома" - Gazprom Germania GmbH. Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.