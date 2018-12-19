Уряд Німеччини схвалив проекти законів про імміграцію

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Законопроекти пом'якшують правила в'їзду в країну для іноземців

Уряд Німеччини в середу, 19 грудня, схвалив проекти законів про імміграцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, закон про імміграцію фахівців пом'якшує правила в'їзду в країну висококваліфікованих кадрів з країн, що не входять в ЄС, і дозволяє їм приїжджати до Німеччини для пошуку роботи, ще не маючи трудового договору. Умовами для видачі дозволу на в'їзд будуть достатнє знання німецької мови та можливість утримувати себе. Шукати роботу безпосередньо на місці, згідно з чинним в ФРН законодавству, можуть лише випускники вузів.

Ще один законопроект дає перспективу залишитися в ФРН добре інтегрованим іноземцям, яким відмовили в статусі біженця. Можливість перебування в Німеччині протягом 30 місяців, згідно з документом, будуть надавати мігрантам, які не отримали притулок, але не менше 18 місяців пропрацювали на повну ставку в Німеччині.

Тепер законопроекти повинні пройти процедуру затвердження в парламенті. За планом, обидві законодавчі норми повинні вступити в силу з 1 січня 2020 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини.

Нагадаємо, Україна та Литва підписали двосторонній документ, який має захистити права трудових мігрантів та забезпечити їх легальне працевлаштування.