Правительство Германии недовольно санкциями США против "Северного потока-2"

Правительство Федеративной республики Германия недоволен американскими санкциями, введенными против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила заместитель спикера немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается в заявлении, экстерриториальные санкции "наносят удар по немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела".

Учитывая переговоры между Украиной и Россией относительно транзита российского газа через Украину в ЕС, "такие американские меры, которые в первую очередь призваны защищать Украину, особенно непонятны", добавила представительница правительства.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

После введения санкций трубоукладальник российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ.