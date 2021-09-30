Правительство Франции решило заморозить цену на газ до апреля 2022 года

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство заморозит цену на газ. По его словам, тарифы будут заморожены до апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

"Повышения цен на газ больше не будет", - заверил французский премьер.

Как пояснил Кастекс, правительство будет блокировать цены на газ до следующего апреля, потому что тогда "цена на газ должна резко упасть". С таким заявлением он выступил после сообщения правительства о повышении тарифов в стране.

"Цены повысятся на 12,6% в октябре, но это будет в последний раз", - подчеркнул глава правительства.