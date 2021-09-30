Уряд Франції вирішив заморозити ціну на газ до квітня 2022 року

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що уряд заморозить ціну на газ. За його словами, тарифи будуть заморожені до квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

"Підвищення цін на газ більше не буде", - запевнив французький прем'єр.

Як пояснив Кастекс, уряд блокуватиме ціни на газ до наступного квітня, бо тоді "ціна на газ має різко впасти". З такою заявою він виступив після повідомлення уряду про підвищення тарифів в країні.

"Ціни підвищаться на 12,6% у жовтні, але це буде востаннє", - наголосив глава уряду.