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Правительство Франции готово приобрести крупнейшего в мире оператора АЭС

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Париж, Вторник 12 июля 2022 00:08
Правительство Франции готово приобрести крупнейшего в мире оператора АЭС
Автор: Константин Широкун

Правительство Франции намерено приобрести за 8 млрд евро 16% акций французской энергетической компании Electricite de France (EDF), которая является крупнейшим в мире оператором атомных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что сделка будет завершена до конца текущего года. Один из источников сообщил, что стоимость покупки 16% акций, которыми государство еще не владеет, может достигать почти 10 млрд евро. Правительству Франции уже принадлежит 84% EDF. Источники в правительстве сообщили, что государство проведет публичное размещение акций на рынке.

Напомним, РБК-Украина писало, что Франция планирует заморозить цены на газ для населения.

Между тем президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет продвигать санкции на поставки российского газа, поскольку Франция от него не зависит.

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