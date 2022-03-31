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Правительство Эстонии согласовало введение ответственности за символику российских оккупантов

Фото: Техника оккупантов с буквой Z (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Эстонское правительство стремится запретить публичную демонстрацию символики, поддерживающей агрессию России против Украины, на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства.

Эстонские чиновники согласовали изменения в Пенитенциарный кодекс, что сделает демонстрацию враждебной символики административным правонарушением. Уголовная же ответственность придет за участие в преступлении агрессии иностранного государства или его поддержке. Оба законодательных изменения переданы на рассмотрение парламента.

"Использование символов демонстрирует отношение. Использование пропагандистских символов является знаком поддержки также преступлений против человечности, которые совершает данный режим, в том числе нападения на Украину, бомбежек жилых домов и больниц, убийства и депортации мирных жителей", – заявила премьер-министр Кая Каллас.

За демонстрацию буквы Z или других символов российских оккупантов можно получить денежный штраф или арест. Если то же правонарушение совершит юридическое лицо, то размер штрафа составит до 32 тысяч евро.

Другая предусмотренная законопроектом поправка состоит в том, что преступлением становится вступление в ряды вооруженных сил агрессора. За такой поступок можно будет сесть за решетку на 5 лет.

Кстати, Еврокомиссия запустила справочный контакт-центр с украинским языком обслуживания.

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