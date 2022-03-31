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Еврокомиссия запустила справочную службу на украинском и русском языках

Новина українською →
Брюссель, Четверг 31 марта 2022 17:56
Еврокомиссия запустила справочную службу на украинском и русском языках Фото: контакт-центр Еврокомиссии начал поддерживать украинский и русский языки (flickr com libereurope)
Автор: Александр Мороз

Европейская комиссия в дополнение к 24 официальным языкам Евросоюза запустила справочную службу на украинском и русском языках. В этом контактном центре можно получить любую информацию, связанную с солидарностью ЕС с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что с 31 марта любой человека может связаться с Европейским прямым контактным центром и получить ответы на украинском и русском языках. Здесь можно ознакомиться с информацией о помощи Украине, санкциях против России, временной защите украинских беженцев, правах и так далее.

Сервис доступен для письменных вопросов и ответов на украинском и русском языках. На этих языках также будут отвечать и на телефонные звонки с середины апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский язык получил возможность защиты как будущий язык ЕС.

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