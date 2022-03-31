RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд Естонії погодив запровадження відповідальності за символіку російських окупантів

Фото: Техніка окупантів із літерою Z (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Естонський уряд прагне заборонити публічну демонстрацію символіки, що підтримує агресію Росії проти України, на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду.

Естонські урядовці погодили зміни до Пенітенціарного кодексу, що зробить демонстрацію ворожої символіки адміністративним правопорушенням. Кримінальна ж відповідальність настане за участь у злочині агресії іноземної держави чи її підтримці. Обидві законодавчі зміни передані на розгляд парламенту.

"Використання символів показує ставлення. Використання пропагандистських символів є знаком підтримки також злочинів проти людяності, які вчиняє цей режим, у тому числі напади на Україну, бомбардувань житлових будинків та лікарень, вбивства та депортації мирних жителів", – заявила прем'єр-міністерка Кая Каллас.

За демонстрацію літери Z чи інших символів російських окупантів можна отримати грошовий штраф чи арешт. Якщо те саме правопорушення вчинить юридична особа, то розмір штрафу становитиме до 32 тисяч євро.

Інша передбачена законопроектом поправка полягає в тому, що злочином стає вступ до лав збройних сил агресора. За такий вчинок можна буде сісти за ґрати на 5 років.

До слова, Єврокомісія запустила довідковий контакт-центр із українською мовою обслуговування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України