Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов

Фото: протесты в Эквадоре (twitter.com/TIMPsu)

Правительство переехало из столицы Кито в город Гуаякиль

Правительство Эквадора приняло решение покинуть столицу Кито из-за беспорядков в результате акций протестов. Об этом сообщает "Радио.Свобода".

По словам президента Эквадора Ленина Морено, во вторник, 8 октября, правительство переехало в портовый город Гуаякиль. Также из-за протестов были отменены занятия во всех образовательных учреждениях.

В результате беспорядков, которые вспыхнули после отмены субсидий на топливо в начале октября, пострадали 77 человек, один мирный житель погиб. Также 477 человек были задержаны.

Напомним, из-за беспорядков во время протестов власти Эквадора ввели чрезвычайное положение в стране на 60 дней.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Великобритании полиция задержала 217 экоактивистов, которые вышли на двухнедельную акцию протеста против выброса углерода. Активисты требуют от власти принять срочные меры для уменьшения выбросов углерода, во время акции перекрыли дороги в правительственном квартале Вестминстер.

Также сообщалось, что в Ираке в ходе протестов погибли более 100 человек. Также около 6 тысяч человек получили ранения.