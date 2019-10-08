Уряд Еквадору покинуло столицю через протести

Фото: протести в Еквадорі (twitter.com/TIMPsu)

Уряд переїхав зі столиці Кіто в місто Гуаякіль

Уряд Еквадору прийняв рішення покинути столицю Кіто через заворушення в результаті акцій протестів. Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

За словами президента Еквадору Леніна Морено, у вівторок, 8 жовтня, уряд переїхав в портове місто Гуаякіль. Також через протести були скасовані заняття у всіх освітніх установах.

В результаті заворушень, які спалахнули після скасування субсидій на паливо на початку жовтня, постраждало 77 осіб, один мирний житель загинув. Також 477 осіб були затримані.

Нагадаємо, через безлади під час протестів влада Еквадору запровадила надзвичайний стан у країні на 60 днів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Великобританії поліція затримала 217 екоактивістів, які вийшли на двотижневу акцію протесту проти викиду вуглецю. Активісти вимагають від влади вжити термінові заходи для зменшення викидів вуглецю, під час акції перекрили дороги в урядовому кварталі Вестмінстер.

Також повідомлялося, що в Іраку в ході протестів загинули більше 100 осіб. Також близько 6 тисяч осіб отримали поранення.