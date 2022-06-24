Правительство дало рекомендации по началу учебного года

Правительство рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября, а в вузах, кроме первых курсов, - с 15 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.
"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что на прифронтовых и оккупированных территориях вернуться к очному обучению невозможно, поэтому там продолжится онлайн-формат.
Кроме этого, Кабмин рекомендует начать обучение в университетах с 15 августа, за исключением первых курсов.
Шмыгаль отметил, что Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, Министерство развития общин и территорий, областные военные администрации должны обеспечить подвоз детей к школам и безопасность в учебных заведениях.
В частности, органы местного самоуправления должны организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в укрытия и уроки безопасности. В укрытиях должны быть все условия для пребывания и обучения. Также в каждом учебном заведении должна быть кнопка на случай чрезвычайной ситуации.
Премьер-министр сообщил, что ГСЧС должно в ближайшее время завершить разработку типовых протоколов безопасности, а местные власти - утвердить на их основе индивидуальные протоколы и ознакомить с ними учеников и родителей.
Напомним, в офисе президента рассказали, как школы готовят к началу учебного года.
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