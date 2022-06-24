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Уряд дав рекомендації щодо початку навчального року

Фото: уряд дав рекомендації щодо початку навчального року (facebook.com kyivcity gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд рекомендує розпочати навчальний рік у школах з 1 вересня, а у вишах, окрім перших курсів, - з 15 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у очному режимі. Питання складне, адже пов'язане з безпекою наших дітей", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на прифронтових та окупованих територіях повернутися до очного навчання неможливо, тому там продовжиться онлайн-формат.

Окрім цього, Кабмін рекомендує почати навчання в університетах з 15 серпня, за винятком перших курсів.

Шмигаль зазначив, що Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство розвитку громад та територій, обласні військові адміністрації мають забезпечити довезення дітей до шкіл та безпеку у закладах освіти.

Зокрема, органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до укриттів та уроки безпеки. В укриттях мають бути всі умови для перебування і навчання. Також у кожному навчальному закладі має бути кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

Прем'єр-міністр повідомив, що ДСНС має найближчим часом завершити розробку типових протоколів безпеки, а місцева влада - затвердити на їх основі індивідуальні протоколи та ознайомити з ними учнів та батьків.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, як школи готують до початку навчального року.

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