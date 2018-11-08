Уряд Чехії не підтримає легалізацію вирощування конопель для особистих потреб, - Бабіш

Фото: Андрей Бабіш (flickr.com-oberbank)

Натомість прем'єр пообіцяв полегшити доступ пацієнтів до ліків з конопель

Уряд Чехії не підтримає легалізацію вирощування і зберігання конопель для особистих потреб - ініціативу, яку найближчим часом має розглянути парламент. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на iDNES.cz.

"Ми не маємо наміру дискутувати про це, це не є доброю ідеєю. Ми не хочемо, щоб наші діти мали таку спокусу", - сказав Бабіш.

Водночас він визнав, що знає батьків, які мають хворих на розсіяний склероз дітей, і їм нічого не допомогло. Бабіш сказав, що батько зробить все, щоб врятувати свою дитину, тому деякі коноплі ростуть незаконно. У зв'язку з цим прем'єр пообіцяв полегшити доступ пацієнтів до ліків з конопель. За його словами, Міністерство охорони здоров'я Чехії розробить зміну діючого регламенту забезпечення медичними коноплями пацієнтів.

Лікарські коноплі легалізовані в Чеській Республіці з квітня 2013 року. До мільйона чехів використовують канабіс у медичних цілях, і це число зростає.

Нагадаємо, у Великобританії з четверга, 1 листопада, набув чинності законпро легальний продаж маріхуани в медичних цілях.