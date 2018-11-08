ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Уряд Чехії не підтримає легалізацію вирощування конопель для особистих потреб, - Бабіш

Новини » Політика    08.11.2018 - 21:01
Фото: Андрей Бабіш (flickr.com-oberbank)
Фото: Андрей Бабіш (flickr.com-oberbank)

Натомість прем'єр пообіцяв полегшити доступ пацієнтів до ліків з конопель

Уряд Чехії не підтримає легалізацію вирощування і зберігання конопель для особистих потреб - ініціативу, яку найближчим часом має розглянути парламент. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на iDNES.cz.

"Ми не маємо наміру дискутувати про це, це не є доброю ідеєю. Ми не хочемо, щоб наші діти мали таку спокусу", - сказав Бабіш.

Водночас він визнав, що знає батьків, які мають хворих на розсіяний склероз дітей, і їм нічого не допомогло. Бабіш сказав, що батько зробить все, щоб врятувати свою дитину, тому деякі коноплі ростуть незаконно. У зв'язку з цим прем'єр пообіцяв полегшити доступ пацієнтів до ліків з конопель. За його словами, Міністерство охорони здоров'я Чехії розробить зміну діючого регламенту забезпечення медичними коноплями пацієнтів.

Лікарські коноплі легалізовані в Чеській Республіці з квітня 2013 року. До мільйона чехів використовують канабіс у медичних цілях, і це число зростає.

Нагадаємо, у Великобританії з четверга, 1 листопада, набув чинності законпро легальний продаж маріхуани в медичних цілях.

У Чехії анонсували рішення щодо глобального міграційного пакту ООН У Чехії заявили, що країни ЄС мають вигнати понад 618 тис. нелегальних мігрантів
Новини України Чехиялегализацияконопля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся