Правительство Британии призвало госорганизации разорвать контракты с компаниями РФ и Беларуси

В обнародованном Кабинетом министров руководстве для группы закупок в госсекторе звучат рекомендации государственным органам, в том числе государственным ведомствам и больницам, промониторить "любые контракты с российскими и белорусскими компаниями и, если возможно, сменить поставщиков с минимальными перерывами, использовать законные способы их расторжения".

"Государственные деньги не должны финансировать путинскую военную машину. Мы просим больницы, советы и другие организации государственного сектора срочно рассмотреть все способы, которыми они могут пойти дальше, чтобы разорвать свои коммерческие связи с Россией", - заявил руководитель штаба резиденции премьер-министра Ланкастер Стив Барклай.

Такое объявление последовало за недавними призывами к фирмам "очень тщательно подумать" о любых инвестициях, которые "каким-либо образом поддержат варварский режим Путина".

Напомним, на прошлой неделе МИД Британии объявил о еще 65 санкциях в отношении связанных с Россией предприятий и организаций, что означает, что с момента начала войны с Украиной Лондон ввел санкции в отношении более 1 тысячи российских физ- и юрлиц.