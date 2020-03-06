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Правительство Британии потратило более 5 млрд долларов на Brexit

Новости » В мире     06.03.2020 - 09:52
Правительство Британии потратило более 5 млрд долларов на Brexit
Фото: парламент Британии (UK Parliament Jessica Taylor)

Средства пошли на расходы по персоналу, внешние консультации и рекламу

Правительство Великобритании потратило более 5 млрд долларов на подготовку к выходу страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Службы контроля за государственными средствами.

Отмечается, что данная сумма включает расходы на персонал, внешние консультации и рекламную кампанию. При этом в Госконтроле отметили, что не оценивают соотношение цены и качества.

"Государственные ведомства потратили более 4 миллиардов фунтов (более 5 млрд долларов - ред.) на подготовку к выходу из ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания официально покинула ЕС 1 февраля. Сделка Brexit была утверждена правительством страны и ратифицирована Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

До 31 декабря 2020 года на территории Британии продолжит действовать законодательство ЕС, однако страна уже не будет представлена в европейских институтах. При этом Евросоюз и Великобритания имеют серьезные разногласия относительно торгового соглашения после Brexit.

Ранее Британия выдвинула мандат на переговоры с ЕС, согласно которому в случае отсутствия "заметного прогресса" в переговорах по соглашению о свободной торговле, Великобритания может прекратить дальнейшие переговоры.

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