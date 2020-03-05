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ЕС и Британия имеют серьезные разногласия в торговых переговорах

Новости » В мире     05.03.2020 - 15:07
ЕС и Британия имеют серьезные разногласия в торговых переговорах
Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

Между ЕС и Великобританией завершилась первая фаза переговоров

Евросоюз и Великобритания имеют серьезные разногласия относительно торгового соглашения после выхода Британии из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает The Guardian.

Соответствующее заявление Барнье сделал подводя итоги завершения первой фазы переговоров между ЕС и Британией.

"Существует много расхождений, и это очень серьезные расхождения", - сказал Барнье.

По его словам существует четыре главных проблемных вопроса, среди которых вопрос таможенных проверок.

Напомним, в конце февраля правительство Великобритании обнародовало мандат на переговоры с Европейским союзом о дальнейших отношениях после Brexit. В нем отмечается, что в случае отсутствия "заметного прогресса" в переговорах по соглашению о свободной торговле с ЕС, Британия может прекратить дальнейшие переговоры.

Также сообщалось, что в своем мандате на переговоры с Британией Евросоюз отмечает, что стандарты ЕС должны служить ориентиром в любой будущей торговой сделке.

Отметим, 1 февраля Британия официально покинула ЕС. До 31 декабря 2020 года на территории Британии продолжит действовать законодательство ЕС, однако страна уже не будет представлена в европейских институтах.

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