Правительство Британии не поддержало альтернативный план лейбористов по Brexit

Депутат от британской Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что альтернативный план лейбористов по выходу Британии из Евросоюза (Brexit) не получит поддержки правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ешворта, попытка Лейбористской партии убедить правительство поддержать альтернативный план по Brexit не "набирает сил".

Отмечается, что на следующей неделе правительство и оппозиция продолжат работу над попыткой достичь согласия относительно соглашения о выходе Британии из ЕС после того, как парламент трижды отклонил вариант соглашения, который предлагала премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы выдвинули наши альтернативы. Мы пытаемся вести переговоры с правительством. Мы все еще добросовестно принимаем участие в этих переговорах", - добавил Эшворт.

Напомним, ранее сообщалось, что Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума о Brexit. Мэй провела тайную встречу с помощниками и министрами, на котором обсуждались возможные пути проведения второго референдума о Brexit. Обсуждение прошло накануне встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийное соглашение об условиях выхода Британии из состава Европейского союза.

РБК-Украина сообщало, что Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС после Brexit. По словам Мэй, она готова пойти на уступки Лейбористской партии и продолжить членство в Таможенном союзе и после выхода Британии из Европейского союза.