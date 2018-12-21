Правительство Бельгии ушло в отставку

Фото: Бельгия (twitter.com/MonarchieBe)

Король поручил правительству выполнение текущих дел

Король Бельгии Филипп в пятницу, 21 декабря, принял отставку правительства Шарля Мишеля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT.

Король поручил правительству выполнение текущих дел. Председатели Палаты представителей и премьер-министр будут регулярным образом информировать его о состоянии продвижения работы в рамках текущих дел.

В результате решения короля, Бельгия официально управляется временным правительством до апреля, когда будет распущена Палата представителей ввиду предстоящих в мае выборов.

Напомним, 19 декабря король Бельгии Филипп принял премьер-министра Шарля Мишеля в брюссельской королевской резиденции Лакен и приостановил решение об его отставке.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку после распада правящей коалиции.

8 декабря, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что правительство страны будет работать как правительство меньшинства после того, как крупнейшая партия коалиции N-VA объявила о выходе из правительственной коалиции из-за несогласия с позицией премьера относительно миграционного пакта ООН.