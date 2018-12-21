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Уряд Бельгії пішов у відставку

Новини » Політика    21.12.2018 - 14:40
Уряд Бельгії пішов у відставку
Фото: Бельгія (twitter.com/MonarchieBe)

Король доручив уряду виконання поточних справ

Король Бельгії Філіп у п'ятницю, 21 грудня, прийняв відставку уряду Шарля Мішеля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FT.

Король доручив уряду виконання поточних справ. Голови Палати представників і прем'єр-міністр будуть регулярним чином інформувати його про стан просування роботи в рамках поточних справ.

В результаті рішення короля, Бельгія офіційно керується тимчасовим урядом до квітня, коли буде розпущена Палата представників зважаючи майбутніх виборів у травні.

Нагадаємо, 19 грудня король Бельгії Філіп прийняв прем'єр-міністра Шарля Мішеля у брюссельської королівської резиденції Лакені і призупинив рішення про його відставку.

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель подав у відставку після розпаду правлячої коаліції.

8 грудня, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель заявив, що уряд країни буде працювати як уряд меншості після того, як найбільша партія коаліції N-VA оголосила про вихід з урядової коаліції із-за незгоди з позицією прем'єра щодо міграційного пакту ООН.

Король Бельгії призупинив відставку прем'єр-міністра Прем'єр Бельгії подав у відставку
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