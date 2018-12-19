Премьер Бельгии подал в отставку

Фото: флаг Бельгии (flagi.in.ua)

Во вторник ведущие партии Бельгии потребовали голосования о вотуме недоверия правительству

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку после распада правящей коалиции. Об этом он заявил на заседании парламента вечером 18 декабря, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTBF.

"Я осознаю, что мои предложения не были убедительны и мой призыв не был услышан. Я принял решение представить королю мое прошение об отставке, и я сделаю это немедленно", - заявил Мишель.

После своего заявления премьер покинул заседание парламента.

На парламентском заседании во вторник ведущие партии Бельгии потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.

Напомним, 8 декабря, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что правительство страны будет работать как правительство меньшинства после того, как крупнейшая партия коалиции N-VA объявила о выходе из правительственной коалиции.

N-VA приняла решение о выходе из коалиции из-за несогласия с позицией премьера относительно миграционного пакта ООН.

Представители партии требовали отказаться от подписания пакта, однако Мишель не согласился.