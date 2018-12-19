Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра

Фото: Бельгия (twitter.com/MonarchieBe)

В среду король Филипп обсудит сложившуюся ситуацию с руководителями политических партий

Король Бельгии Филипп принял премьер-министра Шарля Мишеля в брюссельской королевской резиденции Лакен и приостановил решение об его отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter короля.

В среду, 19 декабря, король намерен начать консультации с руководителями политических партий по сложившейся ситуации.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил на заседании парламента вечером 18 декабря, что немедленно подает в отставку.

О своем намерении покинуть пост он заявил после того, как представители социал-демократов и "зеленых" внесли в парламент предложение о вотуме недоверия правительству.

Напомним, 8 декабря, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что правительство страны будет работать как правительство меньшинства после того, как крупнейшая партия коалиции N-VA объявила о выходе из правительственной коалиции из-за несогласия с позицией премьера относительно миграционного пакта ООН.

Парламентские выборы в Бельгии ожидаются в мае 2019 года.