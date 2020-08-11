Правительство Беларуси отрицает введение комендантского часа

Правительство Беларуси не будет вводить комендантский час в стране из-за массовых протестов. Ранее в СМИ появилась информация, что власти хотят пойти на такой шаг с 12 августа.

Об этом сообщает белорусское издание Onliner.

"Появляются слухи о возможном введени комендантского часа с завтрашнего дня. В пресс-службе белорусского правительства корреспонденту Onliner заявили, что подобной информации у них нет и о таком документе речи не идет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства в ответи призвали "доверять официальной информации".

Напомним, после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты. Силовики взялись подавлять демонстрации.

Так, за последние два дня в больницы обратились более 200 человек: у пострадавших ушибы мягких тканей, травмы конечностей, черепно-мозговые травмы.

Также РБК-Украина писало, что в столице Беларуси Минске в центр города силовики стянули военную технику.