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Правительство Австрии хочет расширить санкции против российских олигархов, - Die Presse

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 03:21
Правительство Австрии хочет расширить санкции против российских олигархов, - Die Presse Фото: Австрия планирует расширить список подсанкционных российских олигархов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Австрии правительство планирует расширить список подпадающих под санкции Евросоюза российских олигархов, приближенных к руководителю Кремля Владимиру Путину, из-за вторжения РФ в Украину и войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse.

В заявлении правительства говорилось, что австрийское представительство в Брюсселе представит позицию федерального правительства, чтобы расширить список подсанкционных лиц, в частности других олигархов, в 5-м пакете санкций.

В Брюсселе ожидают ужесточения санкций в отношении людей, близких к Путину, на этой неделе.

В издании отмечают, что вероятнее всего олигарх Олег Дерипаска, который имеет экономические связи с Австрией, в такой список не будет включен. Между тем, Великобритания и Канада уже конфисковали его активы и ввели запрет на въезд.

"В Австрии последние усилия говорят в пользу расторжения связей с Дерипаской. Совсем недавно совладелец Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарался избавиться с ним от синдикативного соглашения. Ранее Дерипаска продал свой отель в Лех-ам-Арльберге родственнику", - указывается в публикации.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против десятков высокопоставленных российских чиновников и олигархов, а также членов их семей, после вторжения РФ в Украину.

Также мы писали о том, что Штаты и их союзники запустили работу международной целевой группы, целью которой является поиск и арест активов российских элит и олигархов.

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