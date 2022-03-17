ru ua
Чт, 17 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд Австрії хоче розширити санкції проти російських олігархів, - Die Presse

Новость на русском →
Четвер 17 березня 2022 03:21
Уряд Австрії хоче розширити санкції проти російських олігархів, - Die Presse Фото: Австрія планує розширити список підсанкційних російських олігархів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Австрії уряд планує розширити список підпадаючих під санкції Євросоюзу російських олігархів, наближених до керівника Кремля Володимира Путіна, через вторгнення РФ в Україну та війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse.

У заяві уряду йшлося, що австрійське представництво в Брюсселі представить позицію федерального уряду, щоб розширити список підсанкційних осіб, зокрема інших олігархів, в 5-му пакеті санкцій.

У Брюсселі очікують посилення санкцій щодо людей, близьких до Путіна, цього тижня.

У виданні зазначають, що найімовірніше олігарх Олег Дерипаска, який має економічні зв'язки з Австрією, до такого списку не буде включено. Тим часом Велика Британія і Канада вже конфіскували його активи та ввели заборону на в'їзд.

"В Австрії останні зусилля говорять на користь розірвання зв'язків з Дерипаскою. Зовсім нещодавно співвласник Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарався позбутися з ним синдикативної угоди. Раніше Дерипаска продав свій готель у Лех-ам-Арльберзі родичу", - вказується в публікації.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти десятків високопоставлених російських чиновників і олігархів, а також членів їх сімей, після вторгнення РФ в Україну.

Також ми писали про те, що Штати та їхні союзники запустили роботу міжнародної цільової групи, метою якої є пошук і арешт активів російських еліт і олігархів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Санкції проти Росії
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами