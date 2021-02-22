UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Правительство Австралии откажется от рекламных кампаний и проектов в Facebook

Автор: Артур Родивилов

Федеральное правительство Австралии откажется от использования соцсети Facebook для проведения рекламных кампаний и социальных проектов. Решения было принято из-за ограничений, которые компания ввела для всех пользователей страны.

Такое заявление в эфире радиостанции ABC Radio сделал министр торговли, туризма и инвестиций Саймон Бермингем.

Он отметил, что власти страны настоятельно призывают соцсеть признать, что она "должна вести себя так же, как любой другой публикатор контента".

"Мы откажемся от рекламных кампаний в Facebook поскольку они необоснованно блокируют сайты, стремясь показать свою власть или оказать влияние на нашу демократию. Мы не потерпим этого и продолжим придерживаться своего законодательства", - сказал Бермингем.

Напомним, ранее стало известно, что Facebook заблокировал пользователям возможность в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

После этого глава правительства Скотт Моррисон заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Однако он подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины FacebookАвстралия
Читайте также
Австралия начала вакцинацию от коронавируса
Facebook вернулся к переговорам с правительством Австралии
Прогноз погоды