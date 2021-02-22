Уряд Австралії відмовиться від рекламних кампаній і проектів в Facebook

Федеральний уряд Австралії відмовиться від використання соцмережі Facebook для проведення рекламних кампаній і соціальних проектів. Рішення було ухвалене через обмеження, які компанія ввела для всіх користувачів країни.
Таку заяву в ефірі радіостанції ABC Radio зробив міністр торгівлі, туризму та інвестицій Саймон Бермінгем.
Він зазначив, що влада країни закликає соцмережу визнати, що вона "має вести себе так само, як будь-який інший редактор контенту".
"Ми відмовимося від рекламних кампаній в Facebook оскільки вони необґрунтовано блокують сайти, прагнучи показати свою владу або вплинути на нашу демократію. Ми не потерпимо цього і продовжимо дотримуватися свого законодавства", - сказав Бермінгем.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Facebook заблокував можливість користувачам в Австралії переглядати і обмінюватися новинами. Так соцмережа відповіла на законопроект австралійської влади, який змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.
Після цього глава уряду Скотт Моррісон заявив, що обмеження, які ввела компанія Facebook для австралійських користувачів, обурюють. Однак він підкреслив, що цифровим корпораціям не вдасться тиснути на парламент країни.