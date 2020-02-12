Правительство анонсировало рост платежки за январь

Граждане Украины получат в январе 2020 года немного большие платежки за жилищно-коммунальные услуги, чем в декабре 2019 года. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, размер платежки в январе вырос, в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения.

"Сейчас по итогам января, платежка сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - сказал он.

По его словам, в феврале же платежка будет ниже. "Она будет ниже чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал он.

Гончарук также заявил, что "по итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой".

Напомним, по данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.