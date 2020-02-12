Уряд анонсував збільшення розміру платіжки за січень

Громадяни України отримають у січні 2020 року трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги, ніж у грудні 2019 року. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, розмір платіжки у січні зріс, у тому числі, через те, що зросла ціна на газ для населення.

"Зараз за підсумками січня, платіжка порівняно з груднем буде трошки вища. За різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла", - сказав він.

За його словами, в лютому ж платіжка буде нижчою. "Вона буде нижче ніж в грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватись. Ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - сказав він.

Гончарук також заявив, що "за підсумками цієї зими українець заплатить значно менше ніж минулої зими".

Нагадаємо, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.