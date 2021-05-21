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Правительство анонсировало растаможку автомобилей через "Дию"

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Премьер заявил, что растаможить транспортное средство можно будет через приложение и портал "Дия".

Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале.

"Провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов. Проект, который должен облегчить процедуру растаможки автомобилей, получил мою полную поддержку", - рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, введение растаможки автомобилей через смартфон "станет толчком к реформе таможни".

"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого. Поручил Министерству финансов и Минцифре проработать и подать окончательные предложения к указанному проекту", - добавил он.

Напомним, с 15 июня в Украине заработают новые правила растаможки автомобилей на европейских номерах. Верховная рада одобрила во втором чтении этот документ в ходе внеочередного заседания 15 апреля.

Добавим, недавно "Дия" запустила новые услуги для украинцев. В частности, граждане получили возможность с помощью смартфона сменить место жительства.

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