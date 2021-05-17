ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы теперь могут изменить место регистрации онлайн: как это работает

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 мая 2021 12:27
Украинцы теперь могут изменить место регистрации онлайн: как это работает Фото: украинцы теперь могут изменить место регистрации онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине теперь можно изменить место регистрации онлайн. Сейчас услугой можно воспользоваться в портале "Дия" только владельцам ID-карт, но в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает такую возможность и для бумажного паспорта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы воспользоваться услугой через "Дию", нужно заполнить соответствующую заявку (в случае проживания в собственном жилье подтверждение придет автоматически, в случае аренды - владелец должен подтвердить запрос).

Жилье должно быть внесено в реестр недвижимого имущества. Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре, а предварительная регистрация сразу аннулируется, отметил министр.

"Услуга будет оказана в течение суток", - уточнил Федоров.

По его словам, сейчас реализуют экспериментальный проект, к которому присоединятся Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Кривой Рог и Мариуполь. А в течение года услуга будет доступна всей стране.

Кроме того, в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает такую возможность и для бумажного паспорта. Также этим законопроектом будут отменены "штамп о прописке" в паспорте и справка о месте регистрации - документ, который сейчас с собой носят владельцы ID-карты.

Напомним, сегодня презентуют 10 новых онлайн-услуг "Дии".

Отметим, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной е-услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных -получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество регистрация паспорт
NEWS
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
DAILY
Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров