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Уряд анонсував розмитнення автомобілів через "Дію"

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Прем'єр заявив, що розмитнити транспортний засіб можна буде через застосунок та портал "Дія".

Про це глава уряду написав у своєму Telegram-каналі.

"Провів нараду з "Офісом простих рішень та результатів", Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів. Проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, запровадження розмитнення автомобілів через смартфон "стане поштовхом до реформи митниці".

"Водночас розмитнення має бути справедливим для кожного. Доручив Міністерству фінансів та Мінцифрі опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту", - додав він.

Нагадаємо, з 15 червня в Україні запрацюють нові правила розмитнення автомобілів на європейських номерах. Верховна рада схвалила в другому читанні цей документ у ході позачергового засідання 15 квітня.

Додамо, нещодавно "Дія" запустила нові послуги для українців. Зокрема, громадяни отримали змогу за допомогою смартфону змінити місце проживання.

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