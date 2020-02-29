Правительство Афганистана и талибы проведут обмен пленными

Правительство Афганистана в рамках мирного соглашения с США планирует осуществить обмен пленными с движением "Талибан". Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что до 5 марта должны быть освобождены до 5 тысяч пленных талибов и одной тысячи заключенных солдатов афганских вооруженных сил.

Напомним, сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американских военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев. В течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Кроме того, в соглашении говорится, что американские специальные подразделения будут оставаться в Афганистане во время вывода войск для проведения контртеррористических операций.

Как известно, США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".